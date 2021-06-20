В аварию с каршерингом на ЗСД попали дети

Очевидцы в комментариях сетуют, что авария произошла "на ровном месте".

Вечером в субботу, 19 июня на участке ЗСД напротив стадиона в Петербурге произошла авария с участием автомобиля каршеринга c легковушкой "Шевроле". Видео с места происшествия опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По данным Piter.tv, в аварию попали две несовершеннолетние девочки, находившиеся в иномарке "Шевроле". Их осмотрели врачи скорой помощи. Очевидцы в комментариях сетуют, что авария произошла "на ровном месте". Пользователи пишут, что причиной аварии могла стать резкая остановка одного из автомобилей на дороге и возникшая из-за этого путаница.

Ранее мы сообщали о том, что видео момента ДТП на Митрофаньевском шоссе с камер наблюдения оказалось в распоряжении нашей редакции. Красный автомобиль "Сузуки" сбил девушку на пешеходном переходе, после чего въехал в забор.

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