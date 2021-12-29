В марте возобновятся авиарейсы между Баку и Петербургом

Они будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

В марте возобновляет перелеты между Баку и Петербургом авиакомпания "Азербайджанские авиалинии". Об этом в понедельник, 31 января, сообщили на официальной странице компании в Instagram.

Первый рейс отправится 17 марта. Авиаперевозчик будет осуществлять полеты по направлению направлению Баку — Петербург — Баку два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Добавим, что на борт будут допущены пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений. Так, направляющимся из Северной столицы в Баку при вылете необходимо предъявить документ об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Авиарейсы между Россией и Азербайджаном остановили в 2020 году, а возобновили в феврале прошлого года.

Ранее мы сообщали, что пассажиропоток в аэропорту Пулково в 2021 году увеличился на 72%. Но достичь допандемийных показателей пока не удалось.

Фото: Piter.tv

