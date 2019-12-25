Лидером продаж по-прежнему остаётся"АвтоВАЗ".

В марте в РФ выросли продажи легковых автомобилей. По данным аналитического агентства "Автостат" они увеличились на 22,7%.

Авторы исследования сравнивали нынешние показатели с аналогичным периодом 2019 года. В 2020 году россияне купили на 160,6 тысяч автомобилей больше.

Лидером продаж по-прежнему остаётся"АвтоВАЗ". Его продажи увеличились в марте на 6,6% - до 31,6 тысячи машин. На втором месте компания из Южной Кореи Kia - её продажи выросли почти на 35%, до 23,6 тысяч автомобилей. Третье место занял Hyundai — они реализовали на 29,3% больше легковых машин, до 18 тысяч.

Следом идут Renault и Volkswagen.

Ранее в России изменили порядок техосмотра для автомобилей.