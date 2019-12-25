Это касается и прочих мототранспортных средств и прицепов, полуприцепов, которым больше трёх лет.

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей. В частности, освободили от техосмотра авто, которым меньше четырех лет. Поправка предусмотрена законопроектом о расширении полномочий правительства.

Ранее проходить осмотр должны были легковые автомобили всех классов, а также мотоциклы возрастом старше трёх лет. Процедуру должны были пройти и грузовые машины весом менее 3,5 тонн. Это касается и прочих мототранспортных средств и прицепов, полуприцепов, которым больше трёх лет.

Автомобили возрастом от четырех до десяти будут проходить проверку раз в два года, старше десяти — ежегодно. Каждый год техосмотр проходят автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.

Ранее мы сообщали, что АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada.