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Весной в Петербурге протестируют новый автобус на метане
Сегодня, 16:14
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Весной в Петербурге протестируют новый автобус на метане

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Транспорт присоединится к "коллегам" на маршруте №141.

В марте в Петербурге начнется тестирование нового автобуса "НЕФАЗ" на газомоторном топливе, сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса" 3 марта.

Специалисты будут три месяца оценивать технические показатели автобуса, который выйдет на маршрут №141 – от Звездной улицы до площади Восстания. 

Пассажиры смогут оставить отзыв на вместительную новинку с кондиционером и низким полом на сайте перевозчика. На сегодняшний день предприятие использует уже 163 автобуса на метане, поскольку такой вариант общественного транспорта более экологичен и дешев.

Ранее мы рассказывали, что в России вступил в силу ГОСТ для раритетных автомобилей.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус, метан, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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