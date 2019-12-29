Весной в Петербурге протестируют новый автобус на метане

В марте в Петербурге начнется тестирование нового автобуса "НЕФАЗ" на газомоторном топливе, сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса" 3 марта.
Специалисты будут три месяца оценивать технические показатели автобуса, который выйдет на маршрут №141 – от Звездной улицы до площади Восстания.
Пассажиры смогут оставить отзыв на вместительную новинку с кондиционером и низким полом на сайте перевозчика. На сегодняшний день предприятие использует уже 163 автобуса на метане, поскольку такой вариант общественного транспорта более экологичен и дешев.
Ранее мы рассказывали, что в России вступил в силу ГОСТ для раритетных автомобилей.
Фото: Piter.TV
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