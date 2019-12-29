ГОСТ для раритетных автомобилей вступил в силу в России

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал основные положения.

В России ввели ГОСТ на ретротранспорт личного пользования. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

По его словам, владелец машины или мотоцикла должен будет провести экспертизу транспорта. Если она подтвердить ретрокласс, то он получит возможность ездить без дополнительного свидетельства о безопасности транспортного средства. Если экспертиза не будет пройдена, автомобиль можно будет поставить на учет по правилам МВД.

Теперь по ГОСТу к ретроклассу относят мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния, но имеющие оригинальный двигатель и кузов.

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