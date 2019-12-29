Неизвестные ворвались в квартиры к трем сотрудникам агентства.

В Анкаре неизвестные напали на журналистов Sputnik Турция. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Нападение произошло около 22:30 мск. Журналистов обвиняли в предательстве родины. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. По предварительной информации их было в каждой группе по 10 человек. Как к неизвестным попали адреса "не самых публичных сотрудников" пока неизвестно.

После этого сотрудники агентства направились в полицию. Симоньян намекнула, что это нападение похоже на геноцид армян, который отрицает Турция.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что турецкую границу пересекли более 47 тысяч беженцев.

Фото: Twitter / Маргарита Симоньян