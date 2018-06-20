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За первый квартал 2019 в Петербурге выпустили на 6% автомобилей больше
Сегодня, 14:38
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nastya960

За первый квартал 2019 в Петербурге выпустили на 6% автомобилей больше

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За первый квартал 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 000 легковых автомобилей.

В Санкт-Петербурге производство автомобилей выросло на 6 %.  Об этом сообщает пресс-служба "Auto-Dealer-СПб".

За первый квартал 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 000 легковых автомобилей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. В марте выпустили больше всего машин (32 000).

В начале года самый высокий спрос отмечен на автомобили, выпускаемые на заводе Nissan. Во многом это связано с результатами марта, когда заметно выросли продажи моделей X-Trail и Qashqai.

Михаил Чаплыгин, генеральный директор "Auto-Dealer-СПб"

Если такая динамика сохранится на протяжении всего года, то в 2019 можно достичь рекордного показателя по выпуску машины за всю историю Петербургского автопрома.

Ранее на Piter.TV: Для автомобилистов могут появиться два новых налога.
Фото: Piter.TV

 

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Теги: hyundai, nissan, toyota
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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