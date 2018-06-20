Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Об этом заявили эксперты после того, как Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов. Об этом заявили эксперты после того, как Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В частности, речь идет об экологическом и утилизационном сборах. Об этом сообщают российские СМИ.

Экологический налог могут ввести и для автомобилистов, так как и Минтранс ранее заявлял о возможной замене транспортного налога экологическим. Эксперты же уверены, что транспортный налог не будет отменен, так как это слишком лакомый кусочек для государственного бюджета. А вот ввести экологический налог в дополнение к транспортному могут.

Второй налог нужно будет платить за машину, выпущенную в обращение на территории России. Если его введут, то будут платить такой налог бизнесмены, которые ввозят новые автомобили в страну для последующей продажи.

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