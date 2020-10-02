В марте проверят петербургскую систему оповещения о ЧС

Проверка сирен начнется в 10:37 утра.

В начале весны, а именно 3 марта, в Северной столице планируют проверить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и оценить ее техническое состояние. Об этом сообщила пресс-служба городского мониторингового центра.

Громкоговорители и сирены включат во всех районах города в 10:37 утра. Проверка будет длиться около пяти минут. Около 10:43 уличная система оповещения замолчит до следующей проверки. Специалисты призывают горожан не пугаться, когда они услышат сигнал "Внимание всем!". В этот же день сотрудники МЧС будут отрабатывать навыки дежурных смен.

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