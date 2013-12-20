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В Ленобласти 13 сентября пройдет проверка систему оповещения граждан
Сегодня, 9:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 13 сентября пройдет проверка систему оповещения граждан

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В Ленинградской области проверят систему оповещения граждан. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.

В ближайшую среду, 13 сентября, жители Ленинградской услышат проверку готовности системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Мероприятия пройдут с 10 до 11 утра. Также отмечается, что будут задействованы различные средства оповещения. Это радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, размещенные в стратегических точках области.

Жителей и гостей Ленинградской области призвали сохранять спокойствие и не паниковать в этот день.

Ранее сообщалось, что поджигательница военкомата в Выборгском районе Петербурга задержана.

Фото: pxhere

Теги: безопасность, ленобласть, система оповещения
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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