В ближайшие несколько часов в Ленобласти температура опустится ниже 25 градусов

МЧС призывает жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации отопительных приборов.

Согласно ежедневному прогнозу Гидрометцентра, в течение ближайшего времени на востоке Ленобласти ожидается понижение температуры воздуха ниже минус 25 градусов. Об этом сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.

МЧС призывает жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации отопительных приборов. При топке печей местных жителей просят не оставлять их без присмотра и не допускать детей к самостоятельной растопке.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112.

Местами ночью 9 февраля похолодает до -28 градусов.

Видео: МЧС