В марте петербуржцы получат квитанции с пенями за капремонт

На февраль количество лицевых счетов с долгами по взносам за капремонт превысило 500 тысяч, общая задолженность составляет более пяти млрд рублей.

С марта в едином платёжном документе ЕИРЦ СПб будет отображаться полный объём пени – на всю сумму просроченной задолженности. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе Жилищного комитета Петербурга.

Пени появятся напротив строчки фонда в графах "баланс на начало периода" и "исходящий баланс", а также в справочном блоке – общая сумма по всем организациям в квитанции. Теперь горожане будут видеть объём за непогашенную задолженность, величина пени рассчитывается на последний день месяца.

На февраль количество лицевых счетов с долгами по взносам за капремонт превысило 500 тысяч, общая задолженность составляет более пяти млрд рублей.

Ранее петербуржцам объяснили повышение стоимости отопления в квитанциях. Расход ресурса на отопление обозначен в квитанции.

Фото: Piter.tv

