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В маршрутке 305 петербуржцы увидели пьяного водителя
Сегодня, 6:37
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lesjasap

В маршрутке 305 петербуржцы увидели пьяного водителя

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Они сфотографировали номер транспортного средства, чтобы нарушитель понес наказание.

Жители Петербурга сообщили о том, что водитель маршрутного такcи замечен на маршруте в нетрезвом состоянии. Об этом они заявили в социальных сетях. По словам пассажиров, вечером 7 ноября шофер миниавтобуса, следовавшего по направлению 305, находился в нетрезвом состоянии.

Из-за очевидного несоответствия мужчины требованиям безопасного движения, часть пассажиров пересела в другую маршрутку - 211-ую. Она следует до зеленогорска. 

Отметим, что по данным от пострадавших, они обратились с соответствующим заявлением в ГИБДД.

Ранее Piter.tv писал о том, что вечером в Петербурге закрыли тоннель в Кронштадт.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: зеленогорск, маршрутка, пяный водитель
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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