В маршрутке 305 петербуржцы увидели пьяного водителя

Жители Петербурга сообщили о том, что водитель маршрутного такcи замечен на маршруте в нетрезвом состоянии. Об этом они заявили в социальных сетях. По словам пассажиров, вечером 7 ноября шофер миниавтобуса, следовавшего по направлению 305, находился в нетрезвом состоянии.
Из-за очевидного несоответствия мужчины требованиям безопасного движения, часть пассажиров пересела в другую маршрутку - 211-ую. Она следует до зеленогорска.
Отметим, что по данным от пострадавших, они обратились с соответствующим заявлением в ГИБДД.
Ранее Piter.tv писал о том, что вечером в Петербурге закрыли тоннель в Кронштадт.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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