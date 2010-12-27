В маршрутке 305 петербуржцы увидели пьяного водителя

Они сфотографировали номер транспортного средства, чтобы нарушитель понес наказание.

Жители Петербурга сообщили о том, что водитель маршрутного такcи замечен на маршруте в нетрезвом состоянии. Об этом они заявили в социальных сетях. По словам пассажиров, вечером 7 ноября шофер миниавтобуса, следовавшего по направлению 305, находился в нетрезвом состоянии.

Из-за очевидного несоответствия мужчины требованиям безопасного движения, часть пассажиров пересела в другую маршрутку - 211-ую. Она следует до зеленогорска.

Отметим, что по данным от пострадавших, они обратились с соответствующим заявлением в ГИБДД.

Ранее Piter.tv писал о том, что вечером в Петербурге закрыли тоннель в Кронштадт.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

