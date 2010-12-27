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Вечером в Петербурге закрыли тоннель в Кронштадт
Сегодня, 20:36
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nadezhda_sib

Вечером в Петербурге закрыли тоннель в Кронштадт

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Водителям пришлось временно задержаться на КАД.

Вечером 7 ноября водители не могли попасть в тоннель, который ведет к Кронштадту. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Судя по навигатору. внизу авария, эвакуатор проехал. Стоим",

- написал пользователь.

По словам водителя, тоннель закрыли в 19:10 на внешней стороне КАД. На данный момент "Яндекс.Карты" не сообщают о заторе на этом участке. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три пенсионера

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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