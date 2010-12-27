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В результате ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три пенсионера
Сегодня, 19:30
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arteliseev

В результате ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три пенсионера

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Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, в четверг, 7 ноября, в 17:15 на 19-ом километре автодороги "Сортавала"  столкнулись Renault Sandero и Audi Q7.  

По предварительной информации, 85-летний водитель Renault пытался развернутся через технический разрыв на дороге. В результате чего столкнулся с едущим на встречу Audi. 

В результате аварии водитель Renault и оба его пассажира (60 и 67 лет) госпитализированы в тяжелом состоянии. В Audi сработали подушки безопасности, вследствие чего 53-летний водитель получил лишь легкие травмы. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Таллинском шоссе автомобиль Suzuki сбил 18-летнего.

Фото: Pitert.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Куда сходить в Петербурге,

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