На Таллинском шоссе автомобиль Suzuki сбил 18-летнего

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

В полночь, 7 ноября на Таллинском шоссе, 40 в зоне регулируемого пешеходного перехода был сбит 18-летний мужчина. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в 00:10. Женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, пыталась проскочить на красный свет. В этот момент дорогу на зеленый перебегал молодой человек 2001 года рождения. Произошло столкновение, в ходе которого пострадавший отлетел от иномарки на несколько метров. У машины оказались повреждены лобовое стекло и фары.

В результате аварии мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что авария произошла на Красносельском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today / Александр Гринфельд