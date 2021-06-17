В магазине "Окей" на Московском проспекте произошел пожар

Полыхал потолочный плафон на площади 0,6 квадратных метров.

В Московском районе вечером 15 августа произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Московский проспект, 137, поступило на пульт спасателей в 23:06. В магазине "Окей" полыхал потолочный плафон на площади 0,6 квадратных метров. К 23:32 огонь потушили.

Информации о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: во Фрунзенском районе Петербурга сгорели три автобуса.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)