В магазинах России может начаться дефицит цветов

Скорее всего, с рынка уйдут хризантемы, потому что в России их не выращивают, а основной поставщик — Нидерланды.

В пятницу, 4 марта, в Петербурге обсудили состояние цветочного рынка города и Ленобласти и страны. Об этом сообщает "Peterburg2".

Председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов рассказал, что в текущей ситуации в Россию могут перестать поставлять цветы и удобрения из-за границы. Он добавил, что местные производства обеспечивают лишь 17% объёма потребления цветов в стране.

Ведущий агроном Ботанического сада Петра Великого Александра Волчанская добавила, что "говорить о радужной перспективе пока не приходится".

Отметим, что, скорее всего, с рынка уйдут хризантемы, потому что в России их не выращивают. Основной поставщик хризантем — Нидерланды. Антипов добавил, что с нидерландскими поставщиками уже возникли проблемы по будущим поставкам цветов.

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