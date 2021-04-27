В мае спрос на кредитные карты вырос в Петербурге

Yаибольшее количество кредиток выдали в Москве – 71,3 тыс. единиц, в Петербурге – 39,1 тыс. единиц,

В мае этого года в Петербурге выдали порядка 40 тыс. новых кредитных карт. Это на 6,2% больше, чем в апреле. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Так, наибольшее количество кредиток выдали в Москве – 71,3 тыс. единиц, в Петербурге – 39,1 тыс. единиц, город занял третье место.

По словам директора по маркетингу НКБИ Алексея Волкова, в мае часто наблюдается рост интереса россиян к заемным средствам. В целом в Петербурге рост спроса оказался несколько выше, чем в среднем по стране.

В МИД Польши призвали отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии. Збигнев Рау внес предложения по новому санкционному пакету против РФ.

Фото: pixabay