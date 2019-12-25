Служба 112 приняла за май 10 тысяч сообщений о ДТП в Петербурге

Всего за месяц специалистам позвонили 280 тысяч раз.

За минувший май служба экстренных вызовов 112 приняла 280 тысяч звонков и сообщений от петербуржцев, рассказали в комитете по информатизации и связи. В сутки в службу обращалось более 9 тысяч людей, а максимальные 10 тысяч звонков зафиксировали в "112" 26 мая.

Самой популярной причиной звонков стали ДТП, за май в службу позвонили 10 тысяч человек с сообщениями об авариях. Более 2,7 тысяч сообщений касались пожаров. Также 66 тысяч вызовов перенаправили в полицию, 89 тысяч – в скорую помощь, полторы тысячи – в службу газа. Более 10 тысяч звонков потребовали комплексного реагирования.

Отмечается, что специалисты "112" принимают сообщения на пяти иностранных языках, а для неслышащих и неговорящих людей предусмотрено общение с оператором посредством СМС.

Момент ДТП с Yamaha на Приморском шоссе попал на видео.

Фото: pixabay