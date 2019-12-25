В мае большинство российских туристов планировали поехать в Петербург

Россияне также отметили Сочи, Севастополь и Казань.

В понедельник, 4 мая, российские туристы поделились городами, в которые они хотели бы отправиться на майские праздники до того как ситуация в стране изменилась из-за ограничительных мер. Подробную статистику мест опубликовали на портале Tvil.ru.

Оказалось, что в Петербург планировали поехать 23% участников опроса. На втором месте с 22,54% голосов оказался город Сочи, на третьем – Севастополь, за который проголосовали 19,72% пользователей.

Также туристы отметили Казань, туда хотели отправиться 14,55% респондентов..

Ранее мы писали, что Омские кругосветные мореплаватели добрались до Петербурга.

Фото: Pixabay

