В мае большинство российских туристов планировали поехать в Петербург

В понедельник, 4 мая, российские туристы поделились городами, в которые они хотели бы отправиться на майские праздники до того как ситуация в стране изменилась из-за ограничительных мер. Подробную статистику мест опубликовали на портале Tvil.ru.
Оказалось, что в Петербург планировали поехать 23% участников опроса. На втором месте с 22,54% голосов оказался город Сочи, на третьем – Севастополь, за который проголосовали 19,72% пользователей.
Также туристы отметили Казань, туда хотели отправиться 14,55% респондентов..
Ранее мы писали, что Омские кругосветные мореплаватели добрались до Петербурга.
Фото: Pixabay
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