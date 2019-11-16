Омские кругосветные мореплаватели добрались до Петербурга

Позади у путешественников осталась Антарктика.

Группа мореплавателей-омичей прибыла на своей яхте "Сибирь" в Петербург в ходе кругосветного путешествия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил капитан судна Сергей Щербаков.

Мы в Питере. Пришли. Петровская коса опять наш дом родной. Сергей Щербаков, капитан

Устроить кругосветное путешествие на яхте команда решила в честь 200-летнего юбилея открытия Антарктиды, во главе которого стояли русские моряки Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. "Сибирь" отчалила из Омска 3 сентября, вернуться обратно в город команде еще предстоит. Омичи е без трудностей, но добрались до Антарктиды, где установили российский флаг и указатель на Омск.

Обратный путь на родину для моряков был особенно сложным из-за неполадок с двигателем, а затем и его поломки. Некоторое время путешественники ждали помощи и в итоге доплыли на борту научно-исследовательского судна "Академик Трешников" до Латвии, откуда своим ходом добрались до Петербурга. Крупный "коллега" взял сломавшуюся яхту в проливе Дрейка.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко".

Фото: Сергей Щербаков / Facebook