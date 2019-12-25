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В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко"
Сегодня, 14:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко"

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В конце марта корабль переместили из эллинга в плавучий док.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко". Об этом сообщает пресс-служба завода "Северная верфь".

Изветсно, что корабль переместили из эплинга в плавучий док ещё в конце мая. В настоящее время, специалисты завершают окраску подводной части судна. После качество работ проверит заводской отдел технического контроля и специалисты военной приемки.

Фрегат "Адмирал Головко" намерены спустить на воду в конце апреля – начале мая.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спустили на воду два патрульных катера типа "Раптор".

Фото:ПАО СЗ "Северная верфь"

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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