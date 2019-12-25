На данный момент идёт подготовка экипажей катеров.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге спустили на воду два патрульных катера типа "Раптор". Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

15 и 16 по счету серийные катера "Раптор", построенные на заводе "Пелла" и спущенные сегодня на воду, войдут в состав ВМФ России в июне месяце 2020 года сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент осуществляется подготовка экипажа. Позже патрульные катера типа "Раптор" передадут ВМФ России.

Известно, что катера планируется использовать для перехвата и задержания малых целей.

Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции петербуржцев в среду просел до 2,4 баллов.

Фото:минобороны РФ