Индекс самоизоляции петербуржцев в среду просел до 2,4 баллов

Это значит, что на улицах города очень много людей.

В среду, 15 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге просел до "оранжевых" 2,4 баллов. Это означает, что на улицах города на Неве очень много людей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

Горожане начали массово нарушать режим самоизоляции с полудня. Если в 8 утра индекс составлял 4,4 баллов, то к 12:00 мск опустился до 2,6. К 16:00 он и вовсе составляет критические 2,4 баллов.

Стоит отметить, что москвичи оказались чуть более дисциплинированными. В настоящий момент в столице зафиксировано 3,4 баллов. Возможно, это связано с введением пропускного режима.

Тем временем, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 130 новых случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент в городе на Неве скончались пять человек с этим диагнозом. В целом по России за сутки было подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"