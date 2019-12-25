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Стало известно о пятом умершем пациенте с COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 12:14
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nastya960

Стало известно о пятом умершем пациенте с COVID-19 в Петербурге

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В России за сутки умерли 28 пациентов.

В Петербурге за последние сутки умер еще один пациент с коронавирусом. В общей сложности в нашем городе от COVID-19 умерли 5 пациентов, за сутки в России зафиксировано 28 летальных исходов. Об этом сообщил оперштаб.

Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению, в Петербурге на 18 сутки от начала заболевания скончался 63-летний пациент. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, обусловленная вирусной пневмонией. Также он страдал хроническими заболеваниями.

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 130 человек, поправились – 7.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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