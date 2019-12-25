  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В мае Ленобласть выплатит пособия детям от 16 до 18 лет
Сегодня, 17:22
64
lizapoluda

В мае Ленобласть выплатит пособия детям от 16 до 18 лет

0 0

Решение принял губернатор региона.

Многодетные и малообеспеченные семьи Ленинградской области получат дополнительную поддержку. Как заявил Александр Дрозденко во время поездки в Сертолово, в мае выплаты предоставят на детей от 16 до 18 лет.  Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет, мы приняли решение, что все эти семьи получат разовые выплаты из бюджета Ленинградской области в размере 3000 рублей, но уже на детей в возрасте с 16 до 18 лет.

сообщил губернатор

Ранее мы рассказали о том, что медицинские маски продолжат раздавать на улицах Ленобласти.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии