В мае Ленобласть выплатит пособия детям от 16 до 18 лет

Решение принял губернатор региона.

Многодетные и малообеспеченные семьи Ленинградской области получат дополнительную поддержку. Как заявил Александр Дрозденко во время поездки в Сертолово, в мае выплаты предоставят на детей от 16 до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет, мы приняли решение, что все эти семьи получат разовые выплаты из бюджета Ленинградской области в размере 3000 рублей, но уже на детей в возрасте с 16 до 18 лет. сообщил губернатор

Ранее мы рассказали о том, что медицинские маски продолжат раздавать на улицах Ленобласти.

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