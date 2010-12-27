Новенькие автобусы обойдутся в 1,67 млрд рублей.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что "Пассажиравтотранс" закупит к маю 2020 года новые односекционные автобусы. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Отмечается, что новенькие автобусы оснащены низким полом и высоким классом двигателя. Кроме того, в салоне имеются зарядные устройства для телефонов. Также в общественном транспорте установлены валидаторы, которые позволяют оплатить проезд банковской картой.

"Пассажиравтотранс" запустит автобусы в период с 1 по 31 мая.

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Фото:пресс-служба "Пассажиравтотранс"