Комблаг рассказал про соляные проценты на дорогах Петербурга

В Петербурге местами применяют пескосоляную смесь с содержанием соли не менее 30%.

В понедельник, 2 декабря, стало известно, что этой зимой в Северной столице применяют пескосоляную смесь с содержанием соли не менее 30%. Об этом сообщает "Фонтнка" со ссылкой на пресс-службу Комитета по благоустройству города.

Отмечается, что именно эта смесь предотвращает превращение снега в ледяной накат на проезжей части. Помимо процентного соотношения песка и соли в смеси, эксперты обращают внимание на влажность воздуха в Петербурге.

Известно, что днем на дороги Северной столицы вышло на борьбу со снегом более 740 единиц техники и более 1100 дворников.

Ранее мы сообщали о том, что зима вызвала в Петербурге огромные пробки. Горожане негодуют.

Видео:Piter.TV