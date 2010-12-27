Зима вызвала в Петербурге огромные пробки. Горожане негодуют 

В понедельник, 2 декабря, Петербург сковали "зимние пробки". Горожане жалуются нечищеные дороги. Согласно сервису Яндекс.карты по всей Северной столице наблюдаются заторы от 5 баллов.
Многие горожане отмечают, что на дороги уже выехала снегоуборочная техника. Однако, петербуржцы заявили, что на дорогах очень скользко.
"Очень скользко! Лучше воздержаться от поездок на личном транспорте",
- сказано в сообщении.
На севере Петербурга наблюдаются весьма серьезные пробки. Жители Девяткино сообщают, что в утренних пробках они простояли около часа.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам 2 декабря пообещали снегопад.
Фото:яндекс.карты
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