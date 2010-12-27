Зима вызвала в Петербурге огромные пробки. Горожане негодуют 

Общая загруженность дорог к 8:30 достигла, по оценке "Яндекса", "красных" 7 баллов.

В понедельник, 2 декабря, Петербург сковали "зимние пробки". Горожане жалуются нечищеные дороги. Согласно сервису Яндекс.карты по всей Северной столице наблюдаются заторы от 5 баллов.

Многие горожане отмечают, что на дороги уже выехала снегоуборочная техника. Однако, петербуржцы заявили, что на дорогах очень скользко.

"Очень скользко! Лучше воздержаться от поездок на личном транспорте", - сказано в сообщении.

На севере Петербурга наблюдаются весьма серьезные пробки. Жители Девяткино сообщают, что в утренних пробках они простояли около часа.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам 2 декабря пообещали снегопад.

Фото:яндекс.карты