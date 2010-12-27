Петербуржцам 2 декабря пообещали снегопад

Днём температура воздуха составит 0..+2 градуса.

Утром 2 декабря дороги Петербурга заметёт снегом. Днём ожидается потепленее, но до работы лучше ехать на метро. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, днём будет облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть умеренно с юго и юго-запада. Днём температура воздуха составит 0..+2 градуса. Атмосферное давление практически не изменится.

Самая низкая температура в Петербурге 2 декабря была зафиксирована в 1882 году, тогда столбик термометра опустился до -21 градуса, самым теплым этот день был в 2006 году – плюс 7 градусов.

Фото: Piter.TV