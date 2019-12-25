В лобовом столкновении микроавтобуса и "Тойоты" под Петербургом пострадали два человека

Авария произошла из-за выезда одного из водителей на "встречку".

В понедельник, 22 июня, в Кингисеппском районе произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Фольксваген" и "Тойоты". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, машины столкнулись примерно в 10 утра на 211-ом километре трассы "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье". "Тойота" выехала на встречную полосу, что и привело к ДТП.

С места аварии госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля. Водитель микроавтобуса не получил травм.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV