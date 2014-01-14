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В лобовом ДТП на трассе Луга-Гатчина пострадали люди
Сегодня, 17:33
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В лобовом ДТП на трассе Луга-Гатчина пострадали люди

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После столкновения фура улетела в кювет.

Вечером в четверг, 21 октября, в полицию поступило сообщении о ДТП с пострадавшими на трассе Луга-Гатчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

По предварительной информации, на мосту у реки Луга столкнулись фура и "Опель". Большегруз улетел в кювет, а в иномарке есть зажатые пассажиры. В каком состоянии находятся пассажиры, неизвестно. 

Также неясно, как именно столкнулись автомобили.

Ранее мы писали, что в Петербурге экс-полицейского отправили в тюрьму за взятку от ресторана шавермы.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, авария с пострадавшими, дтп, луга
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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