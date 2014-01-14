В лобовом ДТП на трассе Луга-Гатчина пострадали люди

Вечером в четверг, 21 октября, в полицию поступило сообщении о ДТП с пострадавшими на трассе Луга-Гатчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, на мосту у реки Луга столкнулись фура и "Опель". Большегруз улетел в кювет, а в иномарке есть зажатые пассажиры. В каком состоянии находятся пассажиры, неизвестно.
Также неясно, как именно столкнулись автомобили.
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Фото: Piter.tv
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