В лобовом ДТП на трассе Луга-Гатчина пострадали люди

После столкновения фура улетела в кювет.

Вечером в четверг, 21 октября, в полицию поступило сообщении о ДТП с пострадавшими на трассе Луга-Гатчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, на мосту у реки Луга столкнулись фура и "Опель". Большегруз улетел в кювет, а в иномарке есть зажатые пассажиры. В каком состоянии находятся пассажиры, неизвестно.

Также неясно, как именно столкнулись автомобили.

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Фото: Piter.tv