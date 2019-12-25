В Петербурге экс-полицейского отправили в тюрьму за взятку от ресторана шавермы

За 30 тысяч рублей заведение освобождалось от проверок со стороны полиции.

В Петербурге вынесли приговор бывшему полицейскому, который "крышевал" общепит с шавермой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии правоохранителей, 9 февраля полицейские получил от владельца общепита взятку в размере 30 тысяч рублей. За эти деньги заведение освобождалось от проверок со стороны полиции.

Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 2,5 лет лишения свобод. Также мужчину лишили права занимать должности в госорганах в ближайшие два года.

В августе бывший петербургский полицейский стал фигурантом дела о мошенничестве.

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