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В лобовой аварии с грузовиком погиб человек на трассе "Скандинавия"
Сегодня, 19:44
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В лобовой аварии с грузовиком погиб человек на трассе "Скандинавия"

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По предварительным данным, погибла женщина.

Днем 18 января в Выборгском районе произошло смертельное ДТП. На 121-м километре трассы "Скандинавия" у поворота на Гаврилово столкнулись каршеринг и фура. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

По предварительным данным, погибла женщина. Выборгская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП федеральной трассы "Скандинавия". По данным ведомства, за рулём выехавшего на встречку каршерингового автомобиля в момент аварии находился 54-летний мужчина.

Ранее лазурный автобус разбился после столкновения с грузовиком на Софийской улице. В общественном транспорте не было пассажиров. В результате ДТП пострадал шофёр большегруза.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области

Теги: авария, грузовик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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