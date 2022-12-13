Лазурный автобус разбился после столкновения с грузовиком на Софийской улице

В общественном транспорте не было пассажиров. В результате ДТП пострадал шофёр большегруза.

Вечером вторника, 17 января, в Северной столице столкнулись лазурный автобус и автомобиль-тягач с открытым полуприцепом. В результате пострадал шофёр грузовика, водитель общественного транспорта поврежждений не получил. Об этом сообщили очевицы произошедшего в соцсетях.

Авария случилась на Софийской улице. У автобуса и большегруза выбило стёкла. Для оказания помощи пострадавшему на место ДТП прибыл автомобиль реанимации.

Пресс-служба "Организатора перевозок" уточнила, что во время ДТП автобус шел в парк и был пустым. Инцидент случился по вине водителя грузовика, который резко затормозил.

Ранее мы сообщили о том, что водитель задавил женщину на пешеходном переходе в Пушкине.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Алексеев)