Лазурный автобус разбился после столкновения с грузовиком на Софийской улице

Вечером вторника, 17 января, в Северной столице столкнулись лазурный автобус и автомобиль-тягач с открытым полуприцепом. В результате пострадал шофёр грузовика, водитель общественного транспорта поврежждений не получил. Об этом сообщили очевицы произошедшего в соцсетях.
Авария случилась на Софийской улице. У автобуса и большегруза выбило стёкла. Для оказания помощи пострадавшему на место ДТП прибыл автомобиль реанимации.
Пресс-служба "Организатора перевозок" уточнила, что во время ДТП автобус шел в парк и был пустым. Инцидент случился по вине водителя грузовика, который резко затормозил.
Ранее мы сообщили о том, что водитель задавил женщину на пешеходном переходе в Пушкине.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Алексеев)
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