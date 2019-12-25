В лобовом ДТП на Октябрьской набережной один человек погиб, двое ранены

Движение на данном участке затруднено.

В среду утром в Невском районе Петербурге произошла серьёзная авария. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла на Октябрьской набережной, 12, рядом с заправкой. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, в результате один человек погиб, ещё двоих увезла скорая помощь. Движение на данном участке затруднено.

В Ленобласти в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Døde Kuk)