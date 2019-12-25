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В Ленобласти в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист
16 сентября, 8:33
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

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Мужчине потребовалась помощь медиков.

Вечером 15 сентября во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 19 часов на 19-м километре автодороги "Санкт-Петербург-Матокса" столкнулись Volkswagen под управлением женщины 1967 года рождения и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы средней тяжести и был направлен в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что у станции метро "Технологический институт" Mercedes сбил самокатчика.

Фото: Piter.TV

Теги: volkswagen, авария, дтп с мотоциклом
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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