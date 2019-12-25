В Ленобласти в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист

Мужчине потребовалась помощь медиков.

Вечером 15 сентября во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 19 часов на 19-м километре автодороги "Санкт-Петербург-Матокса" столкнулись Volkswagen под управлением женщины 1967 года рождения и мотоцикл. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы средней тяжести и был направлен в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что у станции метро "Технологический институт" Mercedes сбил самокатчика.

Фото: Piter.TV