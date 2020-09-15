У станции метро "Технологический институт" Mercedes сбил самокатчика

В момент аварии для пешеходов горел красный свет.

Во вторник днём в Петербурге произошла авария с участием молодого человека на электросамокате. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV

По словам очевидцев, авария произошла в 12:53 на Загородном проспекте у поворота на Московский, прямо напротив метро. В момент аварии для пешеходов горел красный свет.

Лобовое стекло Mercedes сильно разбито. По словам свидетелей, пострадавший находился в сознании к моменту приезда скорой. На данный момент информация о его состоянии и состоянии водителя уточняется.

Ранее легковушка загорелась после ДТП на юге КАД.

Видео: Piter.TV