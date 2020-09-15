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Видео: легковушка загорелась после ДТП на юге КАД

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На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Легковой автомобиль загорелся после столкновения с другим авто на КАД на юге Петербурга. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на съезде с трассы на Дачный проспекте. Как видно на кадрах, одна из машин полностью оказалась в огне. Спасателей по состоянию на 11:24 на месте еще не было. 

По словам очевидцев, съезд временно перекрыли. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV опубликовал видео возгорания машины на проспекте Энгельса. 

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, кад, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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