Возгорание машины на проспекте Энгельса попало на видео

Никто не пострадал.

В ночь с 13 на 14 сентября в Выборгском районе Петербурга загорелась иномарка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел у дома №132 по проспекту Энгельса. Прибывшие на место полицейские установили, что в огне оказался "Опель". Он принадлежит мужчине 1980-го года рождения. Машина частично выгорела, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом.

Видео: Piter.TV