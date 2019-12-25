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На Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом
Сегодня, 8:44
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nastya960

На Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом

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Также отравление получила его мать.

Накануне ребенок поджег шторы зажигалкой в квартире дома по адресу Ленинский проспект 117, корпус 1. Родители не стали вызывать МЧС и потушили пожар своими силами. Однако, помощь врачей все же понадобилась. Ребенок и его мать отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В скорую помощь поступили две заявки об отравлении – ребенка и взрослого. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела двух пострадавших. Травм нет, какая-либо помощь им не требуется.

Ранее мужчина обокрал и поджег дом в Бокситогорском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, ленинский проспект, поджег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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