На Ленинском проспекте ребенок поджег шторы и отравился угарным газом

Также отравление получила его мать.

Накануне ребенок поджег шторы зажигалкой в квартире дома по адресу Ленинский проспект 117, корпус 1. Родители не стали вызывать МЧС и потушили пожар своими силами. Однако, помощь врачей все же понадобилась. Ребенок и его мать отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В скорую помощь поступили две заявки об отравлении – ребенка и взрослого. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела двух пострадавших. Травм нет, какая-либо помощь им не требуется.

Ранее мужчина обокрал и поджег дом в Бокситогорском районе.

Фото: Piter.TV