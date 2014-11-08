  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лобовое стекло легковушки попало отлетевшее колесо "Газели" на Октябрьской набережной
Сегодня, 17:07
152
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В лобовое стекло легковушки попало отлетевшее колесо "Газели" на Октябрьской набережной

0 0

По словам очевидцев, другое колесо, тоже отделившееся от оси грузовика, улетело вперед и остановилось у поребрика.

В воскресенье, 7 ноября, в Петербурге на Октябрьской набережной в лобовое стекло легкового автомобиля врезалось колесо. Оно отлетело от "Газели", которая двигалась по встречной полосе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, другое колесо, тоже отделившееся от оси грузовика, улетело вперед и остановилось у поребрика. В комментариях к публикации пользователи предположили, что дорожный инцидент мог произойти по вине работников в мастерской шиномонтажа, которые плохо закрепили колеса. 

Информации о пострадавших не поступало. 

Похожий инцидент произошел на Парашютной улице, тогда Chevrolet потерял колесо. 

Фото: Вконтакте / 

Теги: газель, колесо, октябрьская набережная
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии