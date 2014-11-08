В лобовое стекло легковушки попало отлетевшее колесо "Газели" на Октябрьской набережной

По словам очевидцев, другое колесо, тоже отделившееся от оси грузовика, улетело вперед и остановилось у поребрика.

В воскресенье, 7 ноября, в Петербурге на Октябрьской набережной в лобовое стекло легкового автомобиля врезалось колесо. Оно отлетело от "Газели", которая двигалась по встречной полосе. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, другое колесо, тоже отделившееся от оси грузовика, улетело вперед и остановилось у поребрика. В комментариях к публикации пользователи предположили, что дорожный инцидент мог произойти по вине работников в мастерской шиномонтажа, которые плохо закрепили колеса.

Информации о пострадавших не поступало.

Похожий инцидент произошел на Парашютной улице, тогда Chevrolet потерял колесо.

Фото: Вконтакте /