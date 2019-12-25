В лесу в Рощино нашли останки без вести пропавшей женщины

Погибшая полтора года находилась в федеральном розыске.

В воскресенье, 30 августа, в полицию Ленобласти обратился 24-летний молодой человек, работающий в ООО "НПФОРТ", и заявил об обнаружении скелетированных останков человека в лесу поселка Рощино. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп находился в 10 метрах от моста через реку Рощинка. На месте происшествия нашли предметы одежды, сумку с личными вещами и телефон.

Предположительно останки принадлежат 48-летней женщине, которая уже полтора года находится в федеральном розыске как без вести пропавшая. Тело направлено в морг для выяснения причин смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге скончался молодой рок-музыкант.

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