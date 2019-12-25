В лесу у поселка Гаврилова обнаружили военные боеприпасы

Полицейские нашли несколько гранат и снарядов.

Представители МВД нашли снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны в лесном массиве поселка Гаврилово Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Обнаруженные боеприпасов исследовали сотрудники ОМОН. В результате экспертизы удалось выяснить, что среди находок присутствуют 2 артиллерийских снаряда 37-ого и 45-ого калибров, корпус от 75-миллиметрового снаряда, а также 19 корпусов гранат Ф-1 и РГД-33 в состоянии коррозии.

Уничтожение находок прошло на специальном полигоне.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошли съемки альманаха про Великую Отечественную войну.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти