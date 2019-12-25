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В Выборге прошли съемки альманаха про Великую Отечественную войну
Сегодня, 9:04
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lizapoluda

В Выборге прошли съемки альманаха про Великую Отечественную войну

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На улицах города происходило действие новеллы ”Глаза”.

Сразу несколько режиссеров приступили к съемкам новелл для альманаха "Про людей и про войну" в разных районах Ленинградской области. Один из кинотворцов – Андрей Красавин - выбрал в качестве площадки выборгские 

улицы. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Съёмочная группа под руководством Красавина работала над новеллой "Глаза". Также в ней покажут виды поселка Саперное и Кронштадта. 

В общей сложности альманах будет состоять из семи историй в разных жанрах длительностью примерно 5 минут. Авторы рассчитывают привлечь к просмотру молодых людей от 14 до 30 лет.

Готовую работу можно будет увидеть на YouTube. 

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдёт фестиваль "Мелодия трех морей".

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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