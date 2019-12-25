В Выборге пройдёт фестиваль "Мелодия трех морей”

Для выборжцев и гостей города прозвучат композиции в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра.

В пятницу, 24 июля, в Выборгском замке и на Смоляном мысу пройдёт IV фестиваль классической музыки "Мелодия трех морей 2020". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Идея мероприятия возникла 4 года назад: тогда в Выборге состоялся концерт Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра, художественным руководителем которого выступает дирижер Александр Канторов. Музыкант предложил проводить ежегодный фестиваль при поддержке регионального комитета по культуре.

Название "Мелодия трех морей" выбрано неслучайно. Оркестр под управлением Канторова - частный участник фестивалей на территориях у Черного, Лигурийского и Балтийского морей.

Мероприятия завершатся 26 июля. С программой можно ознакомится ниже:

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге открылась выставка глухих художников в честь юбилея Победы.

Фото: Piter.TV, Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО