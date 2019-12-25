В лесу под Выборгом обнаружены артефакты времен советско-финской войны

Среди деревьев удалось найти каску с черепом и значок с изображением льва.

Участник движения рекострукторов обнаружил несколько свидетельств советско-финской войны в поселке Лебяжье Выборгского района. Фотографии ли размещены в ВК-сообществе "Из Kuuterselka в Лебяжье".

С помощью металлоискателя удалось открыть место нахождения множества артефактов: на месте бывшего военного лагеря были разбросаны патроны, ложки, составные части оружия, бутылки и даже люверсы от палатки. Среди особо примечательных находок - знак с погона кадета офицерской школы в виде финского национального символа - льва.



В другой части леса были обнаружен противотанковый ров с личными вещами и оружием советских солдат. О сражениях напомнили пулеметные гнезда, крышка от котелка и каски, под одной из которых деле сохранился череп.

Ранее мы рассказали о том, что в лесу у поселка Гаврилова обнаружили военные боеприпасы.

Фото: ВКонтакте / id121591