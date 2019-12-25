В лесу под Липецком нашли тело пропавшего мужчины

Мужчина пропал неделю назад.

В лесу в Липецкой области нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад.

Издание "kursk.com" сообщает, что недалеко от автодороги Долгоруково — Верхний Ломовец в лесополосе была найдена машина с открытыми дверями. На заднем сиденье автомобиля было тело мужчины.

Личность мужчины вскоре была установлена, им оказался 50-летний мужчина, который пропал неделю назад. Для выяснения причин смерти назначена экспертиза.

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